Fora das opções de Jorge Jesus, Gabriel treina à parte do plantel do Benfica enquanto aguarda uma solução para o seu futuro. Na última janela de transferências, os encarnados recusaram uma proposta do Alavés.



Jorge Jesus confirmou que o jogador não entra nas contas para esta temporadas, mas sublinhou que este jamais mostrou falta de empenho ou de profissionalismo.



«Esse é um problema que há em várias equipas. Há jogadores que não fazem parte do plantel do clube e trabalham à parte. O Gabriel é um desses casos. Nesta primeira janela não conseguiu entrar num clube onde pudesse estar realizado profissionalmente. Vamos esperar, há mais uma janela em janeiro e até lá vamos respeitá-lo como profissional. Ele vai trabalhar, é um empregado do clube. Se posso voltar a inclui-lo no plantel? Tudo pode mudar, mas para já não. Queria salientar que o Gabriel nunca foi afastado por mau profissionalismo ou por falta de empenho. Tive de escolher o plantel e ele não faz parte, mas não foi por causa disso que li», esclareceu, em conferência de imprensa.



Gabriel chegou ao Benfica em agosto de 2018, oriundo dos espanhóis do Leganés. Nessa altura, assinou um contrato válido por cinco épocas. Até ao momento, leva um total de 100 jogos e cinco golos pelo clube da Luz.