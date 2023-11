Escolhido para o «Mural dos Campeões» na Luz, Nico Gaitán partilhou várias memórias da passagem pelo Benfica: do primeiro dia à despedida, além de dois momentos que envolvem dérbis com o Sporting.



«Tenho a memória da primeira vez que vim ao estádio, mas não pisei a relva porque estava a ser trocada. Esse foi o primeiro momento que lembro do estádio, mas depois, já em campo para jogar, há muitas outras lembranças», começou por dizer, em declarações aos meios dos encarnados.



De todos os momentos que viveu nos seis anos em que esteve nas águias, o internacional argentino não esquece um momento em especial.



«Foi um grande golo [contra o Sporting], a finalização de Lima também é muito boa. São daquelas jogadas que acontecem; aquela deu e correu muito bem. Até porque o meu passe é com o pé direito, que não é o meu melhor. Mas o melhor daqui é a finalização de Lima, porque, se ele chutasse para fora, nunca falariam desta jogada. É muito lindo ver isto, e para mais sendo contra o Sporting»», destacou.



Convidado a contar a uma história, o extremo partilhou outro episódio que envolve um dérbi com os leões. «Foi um jogo contra o Sporting que foi adiado acho. Antes do jogo, eu e Enzo Pérez estávamos a sentir-nos um pouco mal para podermos competir, por isso o melhor que nos aconteceu foi esse temporal para o jogo ser suspenso e passar para depois. Depois correu-nos bem, claro», recorda, confessando-se «muito grato» pela distinção feita pelo Benfica e adeptos.



Ainda assim, Nico não tem dúvidas em eleger o momento mais marcante que viveu na Luz. «Talvez o último jogo que fiz aqui, contra o Nacional, em que fomos campeões, seja o mais marcante», sublinhou.