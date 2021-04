Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Santa Clara no Estádio da Luz para a Liga:

«O mais importante no futebol é sempre a vitória. Mas também foi importante o jogo, que foi bem disputado. O Benfica teve um opositor que disputou o jogo em alguns momentos. Tivemos algumas dificuldades na primeira fase do jogo.

O Santa Clara, além de ter feito um golo não teve oportunidades flagrantes. Teve a do golo e pouco mais. O Benfica não fez tantos remates na direção da baliza, mas teve duas ou três oportunidades na cara do guarda-redes. Do Darwin, do Seferovic e do Grimaldo. Duas dentro da pequena área em que não acertámos na baliza.

Sabíamos que seria um jogo difícil e que esta equipa é competitiva. E foi. O Benfica trabalhou muito, disputou muito o jogo e tivemos de saber defender em alguns momentos. Está muito difícil ganhar pontos e as equipas que não estão nos três ou quatro primeiros lugares são equipas que dividem o jogo com qualquer uma dessas equipas. O Santa Clara fez isso em Braga, no Porto, na Luz e em Alvalade.

Já sabíamos que esta equipa vinha disputar o jogo. Não nos surpreendeu em nada. Terem disputado aqui o jogo não tira mérito nenhum à nossa vitória. É a evolução do futebol português e espero que seja assim com todas as equipas. É importante para o futebol.

Gostei do jogo do Benfica porque foi difícil, gostei da vitória e quando vens de um jogo e ganhas 5-1, ganhar 2-1 parece que não é tão brilhante, mas é brilhante na mesma. O que está aqui em cima da mesa são os pontos. Hoje fomos uma equipa muito mais competitiva defensivamente do que fomos com o Gil Vicente. Ofensivamente continuámos a perder golos que não podemos perder, como o do Seferovic e o do Darwin. Isso faz a diferença nos avançados e também na nossa equipa. Quem jogou sabe quais são as oportunidades que podemos falhar. Agora, estas dentro da pequena-área… nem contam para a estatísticas de remates à baliza [risos]. Não podemos perder essas oportunidades porque nos pomos a jeito. Não foi o caso e parabéns à equipa do Benfica e também para o Santa Clara.»