Longe dos relvados enquanto profissional desde 2020 – quando representava o Valência – Ezequiel Garay regressou ao Estádio da Luz e revelou emoção nas redes sociais.

«Impossível descrever este dia. Uma lágrima escorreu. Deixei quatro anos da minha vida em Lisboa. Vim para dar tudo de mim e parti de coração cheio: títulos, amigos, uma família que me acolheu como um dos seus. Obrigado por tanto amor e carinho. Dei-vos dedicação, paixão e trabalho árduo, mas vocês deram-me os melhores anos. Cresci, aprendi o que significa sentir um emblema como se fosse a própria pele.»

«O Benfica não é apenas um clube, é um sentimento que trago tatuado na alma. Regressar foi como abraçar um velho amigo. Eternamente grato», escreveu o antigo internacional argentino.

Numa carreira despontada entre Newell’s Old Boys, Racing Santander e Real Madrid, o defesa central rumou ao Benfica em 2011, permanecendo até 2014, quando rumou ao Zenit. Por isso, por cá, Garay conquistou Liga, Taça e Taça da Liga (duas).