O Benfica vai arrecadar mais quase um milhão de euros pela transferência de Gedson Fernandes do Besiktas para os russos do Spartak Moscovo. O clube da Luz já tinha garantido 10 milhões de euros, há dois dias, depois de ter vendido os 50 por cento dos direitos económicos do jogador que ainda tinha na sua posse, mas agora vai receber mais 945 mil euros relativos ao mecanismo de solidariedade da UEFA.

O mecanismo da UEFA, para compensar os clubes formadores, dita que cinco por cento do valor global da transferência seja dividido entre os clubes que formaram o jogador entre os 12 e os 23 anos.

Neste caso, esse valor será de 1 milhão e 50 mil euros, que se vão dividir entre o Benfica, que fica a com maior fatia (945 mil euros) e o Tottenham, que vai receber 105 mil euros relativos à temporada de 2019/20, em que Gedson esteve cedido, por empréstimo, ao clube londrino.

O Benfica vai ser, assim, ressarcido em 212 mil euros, pelo período entre os 12 e os 15 anos em que esteve no Seixal (53 mil por temporada), mais 735 mil euros, pelo período entre os 16 e os 23 anos (105 mil euros por temporada), perfazendo um valor global de 945 mil euros.