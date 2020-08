O reforço do Benfica Gilberto abordou os primeiros tempos no Benfica e reconheceu que não estava habituado ao ritmo de trabalho que encontrou com Jorge Jesus.

«Nunca tinha treinado tão forte na minha vida. Com certeza é aqui que vou tirar o máximo de mim e conseguir ser um dos grandes jogadores na Europa e no Benfica, se Deus quiser», afirmou em entrevista à BTV.

«Todos os jogadores que jogaram contra Jorge Jesus têm essa curiosidade, de saber como é trabalhar com ele. Estou a ter essa oportunidade e procuro aproveitar todos os dias, porque acho que o que o distingue não é só trabalhar futebol... Ele ensina futebol, passa toda a experiência que tem para os atletas, procura ser bastante comunicativo e qualquer dúvida que tenhamos está aberto a esclarecer», acrescentou.