Roger Schmidt tem uma boa dor de cabeça quanto à escolha do lateral direito titular neste arranque de época depois de Gilberto e Alexander Bah terem dado boas indicações na pré-temporada. O brasileiro parece partir à frente, mas o treinador alemão diz que vai haver espaço para os dois jogarem ao longo da temporada.

«Para todos os lugares temos boas opções, temos bons defesas direitos. O Alex é novo, está muito bem na equipa, esteve bem integrado em situações de ataque, mas, na minha opinião, o Gilberto também fez uma excelente pré-época, tal como o Grimaldo no outro lado», começou por analisar no decorrer da antevisão do embate com os dinamarqueses do Midtjylland.

O treinador tem várias opções para o sector defensivo, mas lembra que Benfica também vai ter muitos jogos. «Tenho muitas soluções para a defesa e jogadores como o Alex vão ter as suas oportunidades. Vamos ver nas próximas semanas quais serão as escolhas para os jogos seguintes», acrescentou de seguida.