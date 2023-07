Gilberto, lateral do Benfica, revelou que tem ainda o futuro indefinido, numa entrevista ao canal de Youtube de Zico em que falou da sua carreira. Em negociações com o Bahia, o defesa admite uma eventual saída da Luz se isso lhe permitir jogar com mais regularidade.

«Ainda não sei. Tenho vindo a conversar bastante com os meus empresários. Sou muito grato ao Benfica, ao treinador Roger Schmidt. O que for melhor para mim e para o clube, vai acontecer», destacou o lateral no programa «Resenha do Galinho».

Gilberto quer, acima de tudo, jogar e somar minutos e, nesse sentido, admite até sair por empréstimo. «Prefiro sempre jogar, fico mais triste quando não jogo», destacou.

Uma entrevista em que o lateral recordou os clubes por onde já passou, três deles do Rio de Janeiro. «O Botafogo tem um lugar no meu coração, foi o clube que me revelou, me deu toda a estrutura para que eu estivesse aqui hoje. Sou muito grato, mas como profissional, no Fluminense, acho que tive mais identificação, com os adeptos, com o clube. No Rio, foi o clube com que mais me identifiquei», referiu.

Foi num dérbi do Fluminense contra o Flamengo que Jorge Jesus reparou em Gilberto que, mais tarde, levou para o Benfica. «Apesar do Jorge Jesus ser um treinador muito tático, ele ensinou-me muita coisa. Aprendi muito futebol com ele, é um cara inteligente, foi uma experiência muito boa. No dia a dia nos treinos ele te leva ao máximo», comentou.

Antes disso, na Fiorentina, Gilberto chegou a trabalhar com Paulo Sousa que também acabaria por treinar o Flamengo. «Em Itália, o meu primeiro treinador foi o Paulo Sousa que depois veio aqui para o Flamengo. Ele tinha um esquema de liberar um pouco mais os laterais, era mais tranquilo. Mas depois apanhei outro treinador mais defensivo e aí começou a travar-me e tive complicações», contou ainda.