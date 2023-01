Gonçalo Ramos, avançado do Benfica, em declarações à BTV, depois de ter marcado dois golos no dérbi com o Sporting (2-2), no Estádio da Luz, em jogo da 16.ª jornada da Liga:

- Andámos sempre atrás do resultado, mas conseguimos responder bem. Tivemos as nossas oportunidades, tivemos oportunidades para depois vencer o jogo. Foi um grande jogo.

[Dois golos de Gonçalo Ramos?]

- O meu objetivo é concretizar as jogadas que os meus colegas criam. Foram duas grandes jogadas. Fizemos mais jogadas para golo, infelizmente não conseguimos marcar mais.

[Mais de 60 mil adeptos nas Luz, ajudou a equipa?]

- Um grande ambiente, grande apoio dos nossos adeptos, é sempre uma alavanca para nós sentir o apoio dos nossos adeptos.