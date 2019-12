O diretor português do Shakhtar Donetsk e antigo líder da prospeção do Benfica, José Boto, afirmou que gostaria de contar, no clube ucraniano, com os jovens Tiago Dantas e Fábio Silva, respetivamente jogadores de Benfica e FC Porto.

«Gostava de levar o Tiago Dantas e o Fábio Silva para o Shakhtar», afirmou o dirigente de 53 anos, em declarações ao jornal O Jogo, publicadas esta quarta-feira.

Boto, que está agora em representação do emblema orientado pelo compatriota Luís Castro, vai reencontrar o Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa.

Enquanto o avançado Fábio Silva já tem aparecido com regularidade esta época na equipa principal do FC Porto aos 17 anos, com três golos em 14 aparições, o médio Tiago Dantas fez a estreia pela formação principal do Benfica no passado sábado, para a Taça da Liga, ante o V. Setúbal, no Estádio do Bonfim.