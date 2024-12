*Por Simão Duarte



Henrique Araújo foi baixa na equipa do Arouca para o jogo contra o Benfica por estar cedido pelos encarnados. Após a partida, Lage comentou a época que o internacional sub-21 está a realizar pelos «lobos» e deixou-lhe elogios.

«Conheço muito bem o Henrique. Gosto muito do Henrique, com 17 anos já treinava comigo e eu naquela altura já sentia que ele, dentro da área, era um jogador com enorme qualidade. Aquilo que vejo, é que ele continua com essa qualidade e com essa competência. (…) Dentro da área, gostava muito dos movimentos curtos, do timing de finalização, do toque de finalização, da forma como ele descobria os espaços entre o guarda-redes para marcar golo. Acredito que todas as competências estão lá, agora é tudo uma questão de ter uma oportunidade», disse o treinador dos encarnados, após a vitória frente aos arouquenses.