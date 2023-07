Alejandro Grimaldo revelou, em entrevista ao Mundo Deportivo, que ainda esteve a negociar com o Benfica um possível prolongamento do contrato antes de assinar pelos alemães do Bayer Leverkusen. O lateral espanhol conta que as negociações prolongaram-se por um mês e meio antes do final da temporada, mas as duas partes acabaram por não chegar a um acordo.

Tinha ficado a ideia de que o lateral já tinha decidido sair antes do final da época, mas o próprio diz que não foi bem assim. «Não, isso não é verdade. Não tinha a saída como certa. Estive a falar com o Benfica praticamente até ao último mês e meio antes do final da temporada e não chegámos a acordo. Depois tomei a decisão de ir para Leverkusen», destaca o internacional espanhol numa entrevista em que fala das suas expetativas para o futuro.

Uma decisão que coloca um ponto final numa história com sete anos na Luz, com 301 jogos, 26 golos e 65 assistências. «Era o momento de definir novos objetivos e novas experiências e considero que a Bundesliga pode ser uma boa liga para mim, para poder continuar a crescer como profissional. Fico com os feitos históricos que consegui no clube, nem todos podem dizer isso. Isso é que ficará para a história, estou muito orgulhoso. Também não esqueço o último jogo em que marquei um golo», destacou.

Grimaldo também teve propostas para regressar a Espanha, mas a presença de Xabi Alonso no banco do Bayer acabou por ser determinante na sua decisão final. «O Xabi mostrou muito interesse em mim. Tinha propostas de Espanha, mas achei que era o melhor momento para ir para a Alemanha e para o Bayer Leverkusen. O Xavi foi um dos fatores determinantes para ir para lá, além do projeto do clube. Chegaram-me boas referências do trabalho que Xabi fez na filial da Real Sociedad e de tudo o que está a fazer no Bayer ao longo do último ano. Acho que é um grandíssimo treinador, como o foi como jogador», acrescentou.

Uma troca de clubes que vai deixar Grimaldo fora da Liga dos Campeões. «A Champions é uma grande montra, sobre isso não há dúvida. Joguei durante muitos anos na Liga dos Campeões, mas há que olhar para outras coisas. Agora claro que é um objetivo para a próxima temporada. Enquanto isso, é desfrutar a Liga Europa e tentar ganhá-la, também é motivador», comentou.

Grimaldo conta ainda com uma aproximação à seleção espanhola pelo facto de jogar numa liga com maior visibilidade. «É um dos motivos pelos quais fui para Leverkusen, porque quero mostrar o meu futebol numa liga competitiva. Acho que continuo a ser uma das opções para ir à seleção e vou trabalhar para isso», destacou ainda.