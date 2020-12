Grimaldo foi baixa de última hora no jogo do Benfica com o Paços de Ferreira. A titularidade do lateral espanhol chegou a estar confirmada na ficha de jogo, mas os sinais dados durante o aquecimento levaram Jorge Jesus a não arriscar.

«Quando foi para o aquecimento já ia com sinais. As indicações que deu era que dava, mas ia ver no aquecimento. Se não se sentisse bem, dizia, e foi isso que aconteceu», explicou o treinador do Benfica após o jogo.

Para o lugar de Grimaldo entrou Nuno Tavares e João Ferreira, que estava fora da ficha de jogo, acabou por ocupar o lugar deixado vago por Tavares no banco de suplentes.