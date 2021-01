Alejandro Grimaldo, um dos casos positivos do Benfica, publicou uma mensagem nas redes sociais a dar conta do seu estado de espírito e a agradecer às mensagens de apoio que tem recebido. O lateral espanhol lamenta, acima de tudo, o momento em que surgiu o resultado que o afasta da meia-final da Taça da Liga que o Benfica disputa esta quarta-feira frente ao Sp. Braga.

«Infelizmente tive um teste positivo à covid-19 no último controlo sanitário do clube. Já sabem que esta situação nos afeta a todos e agora tocou-nos vivê-la dentro do clube», começa por destacar o lateral que ainda recentemente esteve em destaque no clássico com o FC Porto.

«É uma pena que não possamos continuar o trabalho com normalidade, ainda por cima num momento tão especial, mas não podemos deixar que nada nos pare», prosseguiu.

O jogador espanhol despede-se, depois, com uma mensagem de ânimo para todos os que estão a sofrer com a pandemia. «Vamos continuar a trabalhar no máximo e em breve estaremos preparados para voltar a trabalhar juntos. Estão a ser dias complicados em Portugal e na Europa. Desde qui gostaria de enviar uma mensagem de ânimo, tranquilidade e muita força para todos os que estão a passar pelo mesmo», referiu ainda.