A vitória dramática sobre o Sporting por 2-1 neste domingo permitiu ao Benfica levar a melhor no segundo duelo desta Liga com os principais rivais no Estádio da Luz.

Depois do triunfo por 1-0 na receção ao FC Porto no final de setembro, as águias alcançaram agora o pleno de vitórias. Uma situação rara na história recente do Benfica, que não vencia Sporting ou FC Porto em casa desde 2020/21, quando levou a melhor sobre os leões por 4-3 no fecho de um campeonato já decidido para a equipa de Ruben Amorim.

Se olharmos para a última década, até são mais as vezes em que as águias não venceram qualquer dos rivais no conforto do lar. Na época passada registou-se um empate e em 2021/22 duas derrotas, tal como em 2015/16.

Para se encontrar a última vez em que o campeão em título derrotou FC Porto e Sporting numa só época em jogos para a Liga, é preciso recuar a 2013/14, com dois triunfos por 2-0.

Nessa temporada, o Benfica conquistou o título, colocando um ponto final aos três campeonatos seguidos do FC Porto e arrancando para uma caminhada que só terminou num inédito tetra na história do clube.

Neste século, só por mais uma ocasião os encarnados haviam conseguido o pleno de vitórias na Liga sobre os maiores rivais no seu reduto. Em 2009/10, quando venceram o FC Porto por 1-0 e o Sporting por 2-0 na primeira época de Jorge Jesus. Também aí o Benfica foi campeão. O que abre boas perspetivas para quem acredita que a história tem tendência para repetir-se.