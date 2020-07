O pai de Mile Svilar, Ratko Svilar, revelou que há três equipas portuguesas interessadas na contratação do guarda-redes, além de emblemas belgas e holandeses.



«O Benfica acredita muito nele e não o quer vender. Pelo contrário, pretende renovar-lhe o contrato especialmente se for emprestado. O Mile [Svilar] tem de jogar, só assim ganhará experiência. Há três equipas portuguesas que o querem, mas também há interesse da Bélgica e da Holanda. Só quero que ele seja feliz e que jogue. Se não for aqui, noutro sítio qualquer. Mas o Mile adora o Benfica», referiu, em entrevista ao Het laatste nieuws.



O jovem guardião belga fez o primeiro jogo na equipa principal das águias esta temporada frente ao Desportivo das Aves, na passada terça-feira.



«Ele era o melhor guarda-redes na II Liga. Foi quem fez mais defesas. Depois prometeram-lhe que teria oportunidade na equipa principal, o que aconteceu agora. Finalmente», afirmou.



Svilar chegou à Luz 2017/18 e ocupou a baliza dos encarnados em alguns encontros, acabando depois por perder a titularidade para Bruno Varela.