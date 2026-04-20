Rafa Silva saltou do banco em Alvalade para desfazer a igualdade e dar a vitória ao Benfica na 30.ª jornada da Liga, tal como aconteceu em janeiro de 2020, então na 17.ª ronda (2-0). Nessa ocasião, com as águias na liderança, Rafa foi aposta de Bruno Lage aos 74 minutos e marcou aos 80 e 90+9m.

Em 21 dérbis contra o Sporting, Rafa acumula quatro golos e três assistências nas nove vitórias do Benfica. A primeira contribuição do português remonta a dezembro de 2016, na Luz. Titular na 13.ª jornada, Rafa assistiu Salvio para o 1-0, num duelo que terminaria 2-1 a favor das águias.

Já na Supertaça de 2019 (5-0), no Algarve, Rafa Silva repetiu a titularidade, marcou aos 40 minutos e assistiu Pizzi aos 60 e 75.

Seguiram-se os golos em 2020 e 2026, em Alvalade, como acima referido.

Para lá dos dérbis, Rafa também vestiu a capa de herói contra o FC Porto. Em 20 "Clássicos", o avançado regista dois golos e uma assistência nos cinco triunfos. Recuando a março de 2019, no Dragão, Rafa completou a reviravolta ao minuto 52 da 24.ª jornada (2-1).

Três anos volvidos, em outubro de 2022, o avançado desatou o nó na 10.ª ronda, de novo no Dragão, faturando aos 72m. Por último, em Aveiro, na Supertaça de 2023 (2-0), o virtuoso “baixinho” assistiu Musa para o segundo golo das águias, aos 68 minutos.

Rafa mais decisivo do que Cardozo para a Liga

Os dados acima detalhados revelam que Rafa decidiu quatro duelos com Sporting e FC Porto para o campeonato (2019, 2020, 2022 e 2026), algo que Cardozo conseguiu por duas vezes. O paraguaio bisou na receção ao Sporting em setembro de 2010 (2-0) e aplicou um hat-trick em Alvalade, em dezembro de 2012 (3-1).

Quanto a Rafa Silva, após época e meia no Besiktas, o avançado – a um mês dos 33 anos – leva quatro golos em 14 jogos pelo Benfica. Curiosamente, marcou em partidas consecutivas: Real Madrid e AVS; Nacional e Sporting. A dois golos dos 100 pelas águias, Rafa espreita o top-20 dos melhores marcadores.