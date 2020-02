Bruno Lage rejeita atribuir a conotação de jogo decisivo ao clássico deste sábado com o FC Porto no Estádio do Dragão, ainda que o Benfica possa sair de lá com dez pontos de vantagem sobre o maior rival na luta pelo título.

«O nosso foco e motivação é fazer um grande jogo. É nisso que temos de estar concentrados. Não olhar para os 'ses' e sim para o jogo. Olhar para o jogo é olhar para uma excelente equipa, muito bem orientada, com excelentes valores e muito difícil de bater. Temos de estar preparados para isso e preparámo-nos da melhor maneira. Perceber muito bem os pontos fortes e as oportunidades que temos para jogar o nosso jogo. Isso é que tem de ser o nosso foco e a nossa determinação é olhar o jogo como fizemos na época passada», disse na antevisão ao jogo, lembrando o duelo no qual o Benfica passou para a frente do campeonato em 2018/19.

O treinador do Benfica garantiu que a equipa vai entrar em campo apenas a pensar nos três pontos, ainda que nesta altura seja o FC Porto quem mais precisa deles. É por isso que Lage não assinava de cruz um empate. «Imagine que empatávamos e ficávamos todos felizes e entretanto perdíamos os pontos que tínhamos de vantagem. Isso não faz sentido. Faz sentido é o agora: o momento. Vamos tentar vencer o jogo: esse é o nosso foco e a nossa determinação. Vamos para a 20.ª jornada, estamos longe do que quer que seja», destacou, assegurando depois não haver diferenças na preparação deste jogo e do que aconteceu há menos de um ano, quando o Benfica chegou ao Dragão mais pressionado, a um ponto do FC Porto, e saiu de lá na frente da Liga.

«Para mim foi igual. Se pensasse nisso estava a contrariar o que tenho dito ao longo do tempo e em particular no início da conferência. A nossa preocupação é olhar para aquilo que é o jogo e não para a classificação. Sabemos que é um jogo muito importante para um lado e para outros: vamos levar essa importância para dentro do campo. (...) A nossa determinação é olhar para o jogo como fizemos na época passada: sem receios», rematou.