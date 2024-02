O Benfica foi multado em mais de seis mil euros [6.120 euros] devido ao arremesso de um isqueiro que atingiu um analista do FC Porto, no final do clássico da Luz, realizado, a 29 de setembro de 2023.

«No final do referido jogo, no momento em que os jogadores e restante staff da FC Porto, SAD, estavam a agradecer o apoio dos seus adeptos, o analista da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, Carlos Hernandez Pintado, foi atingido, no olho esquerdo, por um objeto, não concretamente apurado, arremessado por um adepto da SL Benfica que se encontrava atrás da baliza do topo norte do Estádio», refere o processo disciplinar.

O Benfica já tinha recorrido de uma primeira decisão, mas esta foi agora confirmada pela Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol que decidiu julgar «procedente a acusação».