Javi Garcia revelou uma conversa com Cristiano Ronaldo, em 2009, que acabou por ser o impulso final para aceitar o convite para assinar pelo Benfica onde acabou por fazer três temporadas.

«Estava na Áustria. O meu agente ligou-me para falar sobre a possibilidade de ir para o Benfica. Por acaso foi engraçado que um dia cheguei ao pequeno-almoço e o Ronaldo, que estava na primeira época no Real Madrid, veio ter comigo e perguntou-me “oh Javi, tens a possibilidade de ir para o Benfica?” e eu aproveitei e respondi: “Ronaldo... que tal? Vou?”. E ele: “vai”», começa por contar o antigo médio no decorrer do programa «Partidazo» transmitido pela DAZN Portugal.

O médio já estava inclinado a aceitar o convite do clube português, mas, conta agora, que foi o voto de confiança de Cristiano Ronaldo que o deixou bem mais tranquilo para vir jogar para a liga portuguesa.

«Graças a Deus que ele perguntou porque eu não lhe ia perguntar. Foi engraçado porque fiquei muito mais tranquilo. Já sabia que o Benfica é um clube espetacular, mas o Cristiano, com aquela confiança, a responder que sim, tranquilo, vai lá, foi espetacular», a acrescenta ainda Javí Garcia.

No arranque da quarta temporada no Benfica, Javi Garcia acabou por sair para o Manchester City onde fez duas temporadas. Depois jogou ainda nos russos do Zenit e nos espanhóis do Betis, antes de regressar a Portugal para terminar a carreira no Boavista em 2022.

O antigo médio também acabou por regressar ao Benfica, em 2022/23, para ser adjunto de Roger Schmidt, até à temporada passada.