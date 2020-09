Na véspera de iniciar o campeonato em Famalicão, Jorge Jesus abordou o mercado do Benfica e negou que tenha pedido um avançado à estrutura do clube após a eliminação frente ao PAOK.



«Os golos que o Benfica sofreu não foram em transições defensivas. A última linha estava posicionada, concordo que a equipa ainda não está automatizada dentro do que quero defensivamente. Concordo que defensivamente ainda não estamos dentro do parâmetro que queremos. Sofremos golos de posicionamento defensivo, o que é ainda pior. Quanto ao avançado, não pedi. Disse que tínhamos de ter um avançado que saiba atacar o espaço. O Vinicíus e o Seferovic jogam muito bem de costas e alimentam-se em funções dos cruzamentos que a equipa faz, mas não sabem puxar o jogo. Não pedi um jogador, disse que precisávamos de um jogador com essas características. Logo no princípio, quando começámos a equilibrar o plantel, a solução passava por dois avançados e só contratámos um. Não quer dizer que fique assim. Dos três que tenho, tenho de arranjar um que consigo puxar o jogo», defendeu, em conferência de imprensa.



Jesus adiantou apenas que os encarnados pretendem contratar um defesa-central. Tal como o Maisfutebol escreveu, as águias estão a negociar a contratação de Rúben Semedo ao Olympiakos.

.

«Não estamos a pedir mais jogadores. Antes do jogo do PAOK, eu e a estrutura, já tínhamos determinado que mesmo que a equipa passasse, não iria entrar mais nenhum jogador, a não ser um central. O facto de nós termos sido eliminados não mudou nada», referiu.