Jorge Jesus já teve duas passagens pelo Benfica, mas não está disponível para um eventual terceiro convite para voltar à Luz. Em declarações produzidas no programa «Primeira Pessoa», transmitido esta quarta-feira, na RTP, o novo treinador do Al Nassr revela que continua amigo próximo de Luís Filipe Vieira e também de Rui Costa, mas considera que os benfiquistas não perdoaram a saída para o Sporting e os maus resultados da temporada da covid-19.

Apesar e tudo, Jorge Jesus começa por contar que foi feliz no Benfica. «Eu ganhei no Benfica aquilo que nunca ganhei em nenhum clube. Tenho dez títulos, sou o treinador mais titulado do Benfica. Até agora ainda não apareceu... espero que apareça alguém, mas até agora não apareceu nenhum. Foram anos especiais», começa por revelar em conversa com Fátima Campos Ferreira.

Polémicas à parte, Jorge Jesus revela também que continua amigo próximo de Luís Filipe Vieira e também de Rui Costa. «Com Luís Filipe Vieira, com o Rui Costa, com várias pessoas que trabalham no Benfica. [O Luís Filipe Vieira] nos momentos mais difíceis para ele e para a família dele, estive sempre com ele e continuo a estar com ele. Vou jantar amanhã com ele», conta.

No entanto, quanto a um eventual novo convite para regressar ao Benfica, Jorge Jesus diz logo que «não». «Não porque a minha segunda passagem pelo Benfica foi na altura do covid, foi um momento muito difícil no mundo para toda a gente. E também foi para o treinador e jogadores. Foi um ano desportivamente em que não fui muito feliz no Benfica. Depois também os adeptos do Benfica, que eu pensava que compreendessem, não me perdoaram por ter saído do Benfica para o Sporting. E isso criou sempre um clima pesado na minha segunda passagem pelo Benfica», conta ainda.