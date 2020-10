Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Rio Ave por 3-0:

«Satisfação plena por termos vencido, por termos conquistado três pontos e feito uma exibição convincente. Valeram três golos, mas fizemos cinco e houve um possível penálti. Foi tudo no red line, mas é para se cumprir, para isso é que existe VAR. A equipa esteve muito bem e foi defensivamente muito forte. Praticamente o Rio Ave não teve uma oportunidade de golo. O Rio Ave é uma boa equipa, que disputa muito o jogo seja com quem for. Tanto que fez um jogo soberbo contra o Milan aqui. Sabíamos o valor do Rio Ave e que tínhamos de olhar para os seus jogadores com respeito, porque têm uma técnica muito boa. Fomos traduzindo a nossa qualidade em golos com pressing constante. A última linha também esteve muito bem. Sabíamos qual era a estratégia do Rio Ave, que tem uma forma de jogar que temos de entender.

Parabéns aos jogadores. Ainda estamos muito longe daquilo que eu acho que o Benfica tem de jogar e tem de melhor em algumas questões até individuais. Mas passo a passo vamos melhorando, porque isso faz parte do processo de aprendizagem.»

[Dinâmica ofensiva de Darwin e Waldschmidt? O que precisam ainda de limar?]

«Em todos os jogos, o Darwin tem assistido os colegas. Hoje, numa delas [n.d.r.: acabou por ser assinalado fora de jogo], o Waldschmidt podia fazer golo, mas quis dar-lhe o golo, porque sabe quantos golos o Darwin já lhe deu. É um jogador muito rápido e difícil de parar. É um miúdo de 21 anos. Conhece pouco o jogo, mas tem uma qualidade individual muito grande e tenho a certeza de que vai ser um grande jogador. A pouco e pouco eles vão-se conhecendo. Um fala alemão e outro nem fala inglês nem percebe muito bem português. Percebem a linguagem do futebol.

André Almeida? Os sintomas parecem-me graves, independentemente de ainda não ter falado com o médico. O André é muito importante na nossa forma de defender, é taticamente muito evoluído. Já jogou comigo a médio, a central ou a lateral. Onde o puser a jogar, ele joga bem. Temos de ter jogadores com estas características. Esperamos que não seja nada de grave, mas pela minha experiência não acredito que não seja grave.»

[Vantagem de cinco pontos para os dois maiores rivais tem algum significado?]

«Não merece leitura nenhuma. E é para um rival, porque o outro tem um jogo a menos. Nós também podemos perder cinco pontos em dois jogos. É melhor estar em primeiro, mas isto não tem significado nenhum.»