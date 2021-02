Jorge Jesus continua a dizer que a campeonato é o principal objetivo do Benfica para a corrente temporada. Apesar da distância de treze pontos para o líder Sporting, o treinador quer agora apontar baterias para o terceiro classificado, para depois chegar ao segundo e, se possível, também alcançar o primeiro.

«Temos neste momento o mesmo objetivo, mas tens de o dividir. Neste primeiro momento tens de passar a primeira barreira, quem é? É o terceiro classificado. Depois a segunda barreira, quem é? É o segundo classificado. É com este pensamento que acreditamos. Ainda há 45 pontos em disputa, há muito campeonato, mas como é óbvio tens de ganhar. Nós acreditamos que ainda há muita coisa para ser decidida no campeonato português. Não tenho duvida nenhuma sobre isso», comentou este sábado no decorrer da antevisão do jogo com o Farense.

Jorge Jesus admite que foi surpreendido pela pandemia, mas acredita que os adversários diretos também podem vir a passar pelo mesmo na segunda volta. «São muitos pontos, há 45 para disputar. Há coisas para as quais não estás preparado para elas, como eu não estava com o que aconteceu ao Benfica. Eu não estava preparado, mas e se isso acontece a outros? Acreditamos que temos de olhar primeiro para quem está à nossa frente e assim sucessivamente até chegarmos ao primeiro. É nisso que estamos mentalizados e preparados», prosseguiu.

O Benfica vai agora defrontar o Farense, no Algarve, antes do segundo jogo com o Arsenal, mas Jorge Jesus garante que os jogadores vão mudar o foco. «Como é óbvio os jogadores estão focados. Passar de um jogo como o Arsenal para o jogo com o Farense, em termos de comparação, não é igual. Os jogadores do Arsenal são conhecidos mundialmente. O Arsenal foi construído para estar nos cinco primeiros classificados do campeonato inglês, mas não está. Mas o nosso foco, em termos de objetivo, é o campeonato nacional. É por aí que a gente vai à Champions. Esse é o grande objetivo do Benfica», garantiu ainda.