A onze pontos do líder Sporting, o Benfica não atira a toalha ao chão no que respeito à luta pelo título nacional. Isso mesmo garantiu esta quarta-feira o técnico das águias, Jorge Jesus, na antevisão ao jogo com o Estoril, da Taça de Portugal.

«O principal objetivo é o campeonato nacional. Depois o segundo é a Taça de Portugal e temos uma palavra ainda a dizer na Liga Europa. Sabemos que temos muitos pontos de atraso, mas também sabemos que o futebol muda de um momento para o outro. O que aconteceu ao Benfica pode acontecer a outra equipa qualquer. Estamos preparados para os nossos desafios, jogo a jogo, mas acreditando que ainda temos uma palavra a dizer», disse, aos jornalistas.

Jesus deixou elogios ao Estoril e garantiu que a sua equipa estará tão motivada para esta eliminatória como o adversário, que atualmente milita na II Liga: «Uma competição [Taça de Portugal] que é querida a todos os adeptos, treinadores e jogadores em Portugal. Todos querem estar no Jamor. Temos essa possibilidade. Respeitamos o Estoril, já eliminou três equipas da Liga, é uma equipa com uma ideia de jogo muito interessante.»

«Vai estar super motivada, super concentrada, mas para nós é tão importante como para o Estoril, vamos estar igualmente motivados. Não olhamos para o estatuto do Estoril, de estar na II Liga. É uma meia-final e portanto queremos estar ao nosso melhor nível. Trabalhámos só hoje, mas é melhor trabalhar com eles do que estarmos vários dias sem os ver, como aconteceu. Já não temos esse problema, termos todos os jogadores já nos enche a alma», atirou.

O Benfica desloca-se esta quinta-feira ao terreno do Estoril, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. O apito inicial está previsto para as 20h15.

[Artigo atualizado]