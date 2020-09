Adel Taarabt vai falhar a receção ao Moreirense, da segunda jornada da Liga, informou Jorge Jesus.



«O Adel não recuperou a tempo. Apesar de a convocatória só sair amanhã, sei que não terá tempo para recuperar. Vai ficar de fora do jogo contra o Moreirense», revelou o técnico do Benfica, em conferência de imprensa.



Questionado acerca de quem poderia ser o substituto do marroquino, o treinador das águias recusou abrir o jogo.



«Há várias hipóteses. Como sabem, o Pizzi fez dois anos comigo a jogar como segundo volante e tem trabalhado nessa posição. É um jogador que pode jogar em três posições, mas acho que é jogador de corredor central. Mas tenho outra hipóteses.O Chiquinho está a trabalhar nessa posição e não é uma posição que desconheça. Aliás, só no Benfica é que jogou como segundo avançado. Nos outros clubes jogou sempre como segundo médio. Portanto, tenho várias soluções para essa posição. Estou tranquilo e tendo em conta esse número de jogadores, libertei o Florentino para poder crescer», disse.



Por último, Jesus deixou elogios à formação orientada por Ricardo Soares.



«O que conhecemos do Moreirense foi o que fez na pré-época e do ano passado pelo jogo que fez aqui. Mesmo não tendo os mesmos jogadores, é uma equipa bem organizada que, face à nossa qualidade e forma de jogar, vai ser obrigada a jogar mais tempo no seu meio-capo. Vai espreitar o contra-golpe ou uma bola parada. No futebol atacar e rematar mais não é sinónimo de ganhar. Estás mais perto de ganhar, mas às vezes não acontece. Estamos preparados para todas as nuances que o jogo tiver. É isso que preparado com os meus jogadores. O que o jogo ditar, vamos estar preparados. Sabemos que vamos encontrar dificuldades», concluiu.