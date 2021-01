Jorge Jesus garante que tem a mesma paixão que tinha há dez anos, quer nos treinos, quer nos jogos. O treinador admite que mudou em relação à anterior passagem pelo Benfica, evoluiu, mas garante que a paixão pelo jogo é a mesma. Para o treinador, o que mudou foi o próprio futebol, principalmente agora, nestes tempos de pandemia.

«Se estou mais ou menos apático? Continuo a ter a mesma paixão, mas não sou o mesmo treinador que chegou ao Benfica há dez anos. Mal de mim se fosse o mesmo treinador de há dez anos. Tenho a mesma paixão no treino e no jogo. Agora se modifiquei, mal de mim se não mudasse em relação há dez anos atrás», começou por destacar o treinador.

Uma questão que o treinador fez questão de aprofundar. Jorge Jesus garante que não mudou assim tanto, mas o futebol sim, principalmente nestes tempos de pandemia. «Paixão? O futebol mudou. Não há adeptos, não há aquela força, principalmente no Benfica, porque ajudam a equipa a ganhar e obrigam, entre aspas, a equipa a ser mais intensiva. As coisas mudaram um pouco. O que quero é que os adeptos regressem rapidamente ao Estádio da Luz, sentimos que nos fazem muita falta», acrescentou.

O treinador sente falta dos adeptos, mas também diz que as palmas, para ele ou para a equipa, só chegam com bons resultados. «O que mais quero é que os adeptos do Benfica voltem ao Estádio da Luz. É muito importante para a equipa. Se me aplaudiriam de pé? Não sei. Tenho trinta anos de treinador e só tive um país que me aplaudiu de pé em todos os jogos. Os resultados influenciam também a forma como possas ser aplaudido. Ganhando há uma forma de estar, não ganhando há outra. Tudo isso está relacionado», referiu ainda.