Declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a derrota por 3-0 ante o Boavista, em jogo da sexta jornada da I Liga:

«O Benfica, do ponto de vista defensivo, teve dificuldade, na perda da bola, em saber recuperar posicionalmente. A segunda linha, de cada vez que perdíamos bola, não tinha velocidade posicional para impedir algumas situações à entrada da área, como aconteceu no penálti, até ao terceiro golo, para além das 31 faltas que o Boavista fez. Não nos deixou jogar, matou-nos o jogo.»

«Não foi só esse facto, também tivemos culpa, senti a equipa com falta de mobilidade, mais até quando perdíamos a bola. Devia ter mexido mais na equipa, jogadores mais frescos. Sentiram-se estes jogos todos da Liga Europa, mas é a nossa experiência e o que queremos: estar em todas as frentes.»

«A equipa do Boavista também esteve bem. Fizemos um golo bonito, mas estava em fora-de-jogo. O 3-0, para nós… perder por um, por dois ou por três, não é a mesma coisa os golos, mas é a mesma pontualmente. Nunca chegámos ao intervalo a perder, foi a primeira vez. Tentei, ao intervalo, mexer do ponto de vista tático e psicológico. Senti que [a equipa] não foi capaz de reagir, mas o futebol e os jogos são assim. Sabia que não íamos ficar invencíveis. O Boavista teve mérito, soube jogar com uma estratégia de contenção.»

«Não que tivesse surpreendido pelo posicionamento tático, mas sim porque não nos deixou jogar e também perdemos muito passe, o que não é normal. A equipa do Benfica falhou passes na primeira parte. Temos uma percentagem de passe à volta de 80-90 por cento. Hoje não aconteceu. São dados que dão para perceber as coisas mais em pormenor. Parabéns ao Boavista porque ganhou, com uma estratégia de jogo que não é a minha forma de pensar o futebol, hoje teve êxito, mas se calhar contra outra equipa não vai ter.»