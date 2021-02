Depois de três jogos ausente devido à covid-19, Jorge Jesus vai regressar ao banco de suplentes do Benfica, no jogo com o Famalicão.

Na newletter diária, o Benfica informou que o técnico de 66 anos, assintomático há três dias, insistiu em regressar já, contrariando mesmo os conselhos que lhe foram dados. «Faz questão de já estar junto da equipa, apesar de lhe ter sido recomendado, pelos médicos que o acompanham, que descansasse mais uns dias na sequência do período de ausência forçada devido à covid-19.

Recorde-se que Jorge Jesus apresentou um quadro de infeção respiratória. Neste domingo, o técnico das águias esteve no Hospital da Luz a realizar exames.