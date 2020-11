Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV apóa a derrota com o Boavista por 3-0:

«Não fomos uma equipa bem organizada defensivamente. O jogo na primeira parte teve muitas faltas. A equipa do Boavista parava o jogo constantenente com faltas. Fez 31 faltas, também com alguns jogadores do Benfica a falharem muitos passes, o que não é normal.

Sofremos o primeiro golo. A equipa ainda nunca tinha estado a perder este ano e ao chegar ao intervalo a perder por 2-0 ficou carregada em termos emocionais. Tentei, com as substituições, mudar a equipa até em termos ofensivos. Não consegui. As substituições não mudaram o jogo da equipa.

Basicamente, faltou organização defensiva e isso deve-se também aos jogos todos que esta dupla de centrais tem vindo a fazer. Hoje sentiu-se que estavam com alguma falta de velocidade.

Apanhámos um Boavista que soube jogar com alguma falta de qualidade do nosso passe, faltas constantes e o árbitro também deixou que o jogo se prolongasse com 31 faltas do Boavista.»

[Boavista com três centrais surpreendeu-o?]

«É a primeira vez, mas quando lancei o jogo à equipa já calculava que jogassem com três centrais, porque todas as equipas têm jogado assim contra nós. Até gostamos, mas a nossa equipa não teve decisões rápidas, não esteve fresca e notou-se alguma falta de mobilidade em alguns jogadores para acompanharem o ritmo do jogo.

Pensava que na segunda parte as modificações nos permitissem entrar no jogo com um golo. Não conseguimos. Tivemos algumas chances, mas não conseguimos. Foi uma noite não bem conseguida por vários fatores que já identifiquei.

Devia ter mexido mais na equipa: só meti dois jogadores novos. Nota-se que tivemos alguma falta de velocidade no jogo de hoje.»

[Marcas desta derrota na equipa?]

«Claro que ninguém gosta de perder. As grandes equipas quando não ganham têm saber dar a volta. Tivemos sete vitórias consecutivas e vamos ter já mais um jogo na quinta-feira. Não há tempo para recuperar e em cima de uma derrota ainda é mais difícil de recuperar e vamos ter de mexer mais na equipa.»

[Barcelona interessado em Darwin]

«Não vale a pena falar nisso. Não sei se isso é verdade. Queria era comentar a vitória do Benfica.»