Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a goleada ao Sp. Braga por 6-1:

«Foi uma noite perfeita em termos de resultado, mas turbulenta em termos de lesões. De certeza que a lesão do Lucas é grave. Mais o Darwin, o João Mário e o Rafa. O Rafa, no fim do jogo, apareceu carregado muscularmente. Já não o podia tirar e disse-lhe para não correr muito. Foi noite muto complicada, apesar da qualidade, da velocidade de jogo e da vitória. Começámos a ganhar este jogo com o Bayern Munique. Mas nem tudo foi perfeito principalmente por causa dos jogadores lesionados.»

[Vitória é um alívio e pode ser um ponto de viragem?]

«É como eu disse antes: a forma como queres tirar qualidade a uma equipa passa muito por ganhar e não ganhar. Se querem saber o que eu passei à equipa esta semana, eu disse: ‘Vocês estão a jogar tão mal que eu só quero que joguem igual aos últimos jogos. E vamos ganhar ao Sp. Braga. Porque eu sabia que assim íamos ganhar em Sp. Braga. Eu sei que a equipa nunca jogou mal, mas sei vocês [jornalistas] fazem a análise dos jogos pelos resultados. Como eu vejo as coisas de outra maneira e eu é que treino os jogadores, disse durante a semana e hoje que só queria que jogassem como estavam a jogar, porque os golos iam aparecer e, se aparecessem, a forma como iam categorizar a nossa exibição seria diferente.

Também é verdade que a equipa apareceu muito mais folgada, porque no jogo com o Bayern Munique jogámos com a alguma estratégia para que jogadores aparecessem rápidos como apareceram, principalmente, o Darwin e o Rafa.»

[Vitória mais fácil do que esperava?]

«A vitória foi concludente. Fazer seis golos ao Sp. Braga não é fácil. O Sp. Braga é uma equipa organizada, mas hoje apanhou um Benfica mais solto. O Sp. Braga jogou na quinta-feira e eu tive a possibilidade de poder descarregar alguns jogadores para hoje aparecerem com a velocidade com que apareceram. Mas não pelo jogo de jogo que se vai desvalorizar o Sp. Braga. Não é por um jogo que as equipas se analisam. Não é por perder 6-1 que o Sp. Braga deixa de ser uma grande equipa. E não é por ganhar 6-1 que o Benfica é uma equipa super. Não é uma equipa super.

Hoje, como ganhou 6-1, parece que este foi um jogo fora da órbita dos outros. Foi igual aos outros, mas hoje fez seis golos.»

[Sobre o facto de ter dito que o jogo com o Sp. Braga começou a ser ganho em Munique]

«Houve cinco jogadores do jogo de hoje que não começaram em Munique. Isso fez com que a equipa estivesse mais leve, menos carregada. E esse foi um dos fatores que fez a diferença no jogo. Não é por acaso que Darwin aparece a jogar como primeiro avançado.»

[Sobre a mobilidade do trio de ataque]

«Por isso é que eu não pus a jogar o Yaremchuk. Não tem os movimentos para a profundidade tão fortes como o Darwin. E o Rafa a mesma coisa. Se não, eram três jogadores para acelerar o jogo e não tínhamos um jogador como o Everton, que pensa mais o jogo.»

[Sobre a pressão alta do Sp. Braga]

«Hoje, todas as grandes equipas jogam na pressão alta sem receio. E o Sp. Braga quis disputar, e muito bem, o jogo com o Benfica. E ao posicionar-se um pouco mais alto, isso fez com que os jogadores do Benfica tirassem partido do espaço e fizessem o que fizeram. Foi 6-1 e podiam ter sido mais. Sentia que a equipa nos ia dar esta garantia.»