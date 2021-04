Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, considera que o Benfica atravessa a melhor fase, mas frisou a ambição de trazer pontos do Estádio da Luz, no sábado, em jogo da 27.ª jornada da Liga.

«Espero um jogo difícil, diante de uma equipa que dispensa apresentações e que, provavelmente, está no seu melhor. Mas nós também estamos no nosso melhor e vamos ao Estádio da Luz claramente com a intenção de conquistar alguma coisa, fazer um bom jogo e trazer pontos de lá», disse, citado pela Lusa, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

Para o técnico da equipa de Barcelos, o Benfica, que leva seis jogos seguidos a vencer no campeonato sem sofrer golos, «está a ter o retorno do investimento que fez», e até lembrou aqueles que duvidaram do que Jesus afirmou em dada altura da época.

«O Jorge Jesus disse há uns tempos que a equipa não rendia por causa de um conjunto de incidências [covid-19] que a enfraqueceram. Algumas pessoas pensavam que essa observação não fazia sentido, mas o tempo veio dar-lhe razão. Nós passámos por uma situação parecida que atrasou a evolução da equipa», apontou.

Questionado sobre se considera o Benfica a melhor equipa do campeonato neste momento, o treinador gilista diz haver muitas formas de analisar a qualidade de uma equipa.

«O que é a melhor equipa? A que joga melhor em posse de bola, ou a que sai melhor em transições? É uma questão de gosto. O que sei é que o Benfica é uma equipa extremamente forte neste momento, como outras, uma das melhores equipas tendo em conta a qualidade defensiva e agressividade ofensiva», defende.

Contudo, para Ricardo Soares, se «o Benfica está mais capaz, a defender e atacar com mais qualidade, o Gil Vicente também defende e ataca melhor».

«A equipa está bem, sinto-a confiante, confiança que há uns tempos não tinha, a equipa cresceu, está mais madura e segura de si própria e ciente das dificuldades que vai ter até ao fim», afirma.

Sobre Lucas Mineiro, médio que falhou o último jogo dos gilistas, e que tem sido apontado ao Benfica, Ricardo Soares considera que essas notícias não o vão perturbar.

«Conheço-o há muito tempo, além de um excelente jogador, claramente para outra dimensão, é um homem extremamente equilibrado e de grande caráter», assegura.