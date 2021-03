Jorge Jesus acredita que as duas derrotas averbadas pelo Benfica nos dois jogos que fez com o Sp. Braga nesta época podem jogar a favor dos lisboetas.

«Se calhar é melhor para nós porque podemos corrigir algumas coisas que não fizemos tão bem nesses jogos para podermos ganhar em Braga. Estamos a apostar nesse conhecimento cada vez melhor do nosso rival para amanhã podermos ganhar», afirmou o treinador do Benfica na antevisão ao jogo da 24.ª jornada da Liga.

«O Braga é um rival forte e este ano jogámos duas vezes com eles e não conseguimos ganhar. É verdade que em Leiria jogou uma equipa toda diferente da que vai jogar amanhã, porque foi numa altura em que fomos atacados pela covid. Mas isso não tira valor à equipa do Sp. Braga. Temos a certeza que amanhã vamos ter dificuldades e que o Sp. Braga nos vai apertar várias vezes durante o jogo. Temos de ter capacidade para aceitar e para fazer depois a mesma coisa ao Sp. Braga. Ofensivamente sermos uma equipa com qualidade e que individualmente possa fazer a diferença numa ou outra jogada: acreditamos que temos jogadores para isso», perspetivou.

O Benfica entra para este jogo no 4.º lugar do campeonato a dois pontos do Sp. Braga e Jorge Jesus reconheceu a importância desta partida, embora não lhe tenha colado o selo de decisiva. «Em termos classificativos é muito importante podermos ganhar em Braga», disse, sem atirar a toalha ao chão relativamente à luta pelo título, não obstante os 13 pontos que separam as águias no Sporting, atual líder do campeonato.

«Até ao primeiro lugar ainda acreditamos, mas temos de pensar primeiro no terceiro lugar, porque estamos em quarto. Se ganharmos amanhã, seguramente que passamos o terceiro classificado. Jornada a jornada vamos tentar recuperar em termos classificativos até chegar atrás do primeiro. Depois é ver o que pode dar, sabendo que de jornada a jornadas as hipóteses são menores. Mas acreditamos porque sentimos que estamos a melhorar. Ainda faltam muitas jornadas e no futebol tudo pode acontecer», concluiu Jesus.