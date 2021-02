Jorge Jesus admite fazer alterações na equipa para o embate deste domingo com o Farense, no Algarve, mas garante que as alterações não estão relacionadas com o segundo jogo com o Arsenal, nem com a distância de treze pontos para o Sporting na Liga. As mudanças serão impostas pelo desgaste que alguns jogadores já evidenciaram no final do último jogo da Liga Europa.

Há um grupo de jogadores, entre os quais Grimaldo e Vertonghen, que são titulares há sete jogos consecutivos, mas o treinador diz que a Liga, apesar da distância pontual, continua a ter prioridade sobre a Liga Europa.

«Não é o facto de estar a treze pontos do primeiro lugar que vai condicionar a construção da equipa. Se tiver de mudar é por ter jogado na quinta-feira. Essa equipa ainda não a vi, esteve a fazer trabalho de recuperação com os meus assistentes. Hoje é que vou ver e falar com alguns jogadores para saber como estão. É normal que alguns jogadores estejam mais carregados e vou ter de mudar, mas não é pela classificação e por estarmos a 13 pontos que vou mexer na equipa», começou por explicar.

O treinador assume que difícil gerir um plantel que joga de três em três dias, mas também diz que isso é um bom sinal. «Isso faz parte. Queria que daqui a uma semana queria que me tivessem a fazer a mesma pergunta, era sinal que tínhamos eliminado o Arsenal. Jogar de três em três dias, é o contexto das grandes equipas. Não vou mudar por causa da classificação, vou mudar porque pode haver alguns jogadores que não tenham recuperado do jogo», insistiu.

Um dos jogadores que acabou o jogo com o Arsenal, foi o estreante Lucas Veríssimo. «Foi um dos jogadores que durante o jogo teve alguns problemas físicos de fadiga. Mostrou ali que ainda não esta pronto para jogar 90 minutos, apesar de, na minha opinião, ter feito um bom jogo e de ter mostrado o valor que tem. Ainda não sei qual foi o diagnóstico do médico sobre o Lucas Veríssimo, vai ser feito agora à tarde. São várias incertezas por isso não posso responder em relação às mudanças», disse ainda.