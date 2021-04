Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Santa Clara no Estádio da Luz para a Liga:

[Otamendi e Weigl foram amarelados e falham o próximo jogo com o Tondela. Foi para garantirem que estão disponíveis para o jogo com o FC Porto?]

«Não. Tínhamos o Diogo, o Gilberto, o Otamendi e Julian [Weigl]. Tivemos algumas dificuldades no jogo, principalmente no corredor central por esse motivo. O Julian foi pouco agressivo nas bolas divididas e teve medo de levar o amarelo. Perdemos muitas bolas ali que ele normalmente não perde. O Pizzi demorou algum tempo a recuperar aquela posição e por isso é que eu meti ali o Chico. A jogada do amarelo dele [Weigl] não é pensada. É uma jogada dividida com um jogador do Santa Clara.

A do Otamendi, estava 2-1, e ele quis defender a equipa. Eu não disse para ele fazer isso, porque eu não faço isso com os meus jogadores, sejam eles quem forem. Quando apanharem amarelo, apanham. Não sei o que é melhor: se não jogar com o Tondela não ganharmos, o que interessa tê-lo para o jogo com o FC Porto? Isso é subjetivo. Ainda tenho pendurado o Gil e o Diogo. Gerir? Não vou gerir nada. Quando um apanhar amarelo, apanha e entra outro.»