Jorge Jesus fez um balanço sobre o futebol português que voltou a encontrar esta temporada, depois de ter estado fora ao longo de mais dois anos, primeiro na Arábia Saudita, depois no Brasil. O treinador do Benfica destaca a evolução dos treinadores e das equipas mais pequenas como um aspeto positivo, mas também refere que a comunicação fora do campo está agora mais «agressiva».

«Estive dois anos e tal fora e esse tempo fez-me crescer como treinador, vim com outras ideias. Encontrei um futebol português mais evoluído devido à qualidade dos treinadores, encontrei as equipas mais pequenas mais equilibradas em relação aos três/quatro grandes», começou por referir no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo desta quarta-feira com o V. Guimarães.

Um aspeto positivo, para logo de seguida aponta um mais negativo. «Encontrei um futebol português fora das quatro linhas pior do que quando eu saí daqui. Não há respeito por muitas coisas. A comunicação está muito agressiva, não valoriza o futebol português, não defende o respeito pelas profissões. Está diferente para pior», destacou ainda.