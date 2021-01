Jorge Jesus esclareceu que as criticas que fez em relação a Luca Waldschmidt, depois do triunfo do Benfica sobre o Portimonense (2-1), na última jornada, referiam-se apenas a esse jogo e deu, inclusive, a entender, que vai contar com o avançado alemão para o jogo desse domingo frente ao Santa Clara.

«Respondia em relação ao último jogo, não da época. Pensava que o Luca [Waldschmidt] podia estar a dar mais rendimento e que o Pedrinho, com a substituição, me podia dar outras movimentações. São jogadores completamente diferentes. Falei com os dois, em função do que penso. Falo, não digo todos os dias, mas falo com os jogadores muitas vezes em relação àquilo que quero para o futuro. Naquele jogo, achei que, face ao rendimento do Luca, podia melhorar com a entrada do Pedrinho. Amanhã é outro jogo», explicou.