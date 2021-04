Considerado um dos melhores jogadores do Brasileirão e figura do Brasil na última Copa América, Everton foi um dos reforços mais sonantes do Benfica no último verão. A oito jogos do final da temporada, o internacional brasileiro tarda em justificar o investimento que as águias fizeram na sua contratação.



Confrontando com a situação do extremo de 25 anos, Jesus reconheceu que este não está a jogar ao nível que jogava no Brasil, esperando que alcance o melhor nível na próxima época.



«Cada caso é um caso. Estive ano e meio no Brasil e vi o Everton jogar de três em três dias. Ele sabe que não está ao nível a que estava no Brasil e eu também sei. Há jogadores que demoram a adaptar-se. O futebol é diferente aqui. No Brasil todas as equipas jogam para disputar o jogo. Em Portugal somos mais evoluídos taticamente, temos mas qualidade para travar o jogo dos adversários. Ele tem tido algumas dificuldades nesses pormenores, mas para o ano vai estar em pleno, vai ter pré-época. Ele chegou já com 20 e tal jogos nas pernas. Tenho de dar o benefício da dúvida. Ele é um grande jogador caso contrário não ia à seleção do Brasil, a melhor seleção do mundo», defendeu.



Em 40 partidas pelo Benfica, Everton marcou apenas quatro golos.