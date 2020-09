Embora não faça parte do plantel principal, há um jogador do Benfica que tem estado em destaque nas últimas semanas: Gonçalo Ramos. O jovem avançado da equipa B das águias marcou sete golos nos primeiros três jogos na II Liga.



Questionado acerca do jogador de 19 anos, Jorge Jesus esclareceu o projeto que tem para ele.



«Os jogadores da cantera do Seixal já estão bem definidos. Ao longo destes anos o Jota, o Florentino e o Nuno Tavares têm-se salientado. Agora está a aparecer o Gonçalo Ramos. O Gonçalo tem um projeto com o Benfica que é treinar comigo durante a semana e sempre não seja convocado, vai jogar na equipa B. Não pode nem deve estar sem jogar. Quando for preciso estar com a equipa principal, vai estar. Quando não for preciso aqui, vai jogar na equipa B. Não havendo jogos durante a semana, estará connosco. Sendo os jogos domingo a domingo, ele vai treinar comigo», explicou, em conferência de imprensa.