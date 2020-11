Na véspera da visita ao Bessa, que pode deixar o Benfica com oito pontos de vantagem sobre o FC Porto, Jorge Jesus desvalorizou esse dado e acrescentou que todos os candidatos ao título estão sujeitos a atravessar períodos menos bons.



«Ainda não jogamos, temos cinco pontos de vantagem, falta-nos o sexto jogo. O que conta neste momento é que temos cinco pontos de avanço. Se esperava tê-los? Esperava que a equipa tivesse o rendimento que está a ter e que ganhasse todos os jogos. Em relação à pontuação, é consequência dos jogos. Vai acontecer a todos», referiu, em conferência de imprensa de antevisão à encontro frente ao Boavista.



O técnico das águias recusou ainda comentar a arbitragem da partida dos azuis e brancos em Paços de Ferreira.



«Vi alguns lances, mas não vi o jogo. Se tiver de criticar, vou criticar nos jogos onde o Benfica esteja inserido. Os jogos dos meus adversários não são tema para mim. Têm acontecido alguns casos relacionados com decisões dos árbitros e do VAR e temos de pensar como podemos melhorar. Não me compete diretamente analisar isso. Compete-me ter opinião e analisar os jogos do Benfica. No momento certo falarei, se tiver de falar», limitou-se a dizer.



Perante outra questão sobre o ciclo aquém dos campeões nacionais, Jorge Jesus seguiu a linha de pensamento inicial.



«Nem sempre os três candidatos começam bem, é normal. Começar bem não quer dizer que não se acabe melhor. Faltam muitos pontos. Em qualquer momentos se perdem pontos. São períodos que as equipas têm, uma vezes atravessam bons momentos, outras vezes momentos não tão bons. Não me surpreende nada. Temos de olhar para o que o Benfica tem de fazer, que é somar vitórias nos seus jogos. Estamos muito focados no que temos de fazer. Não valorizo muito o facto de os nossos rivais perderem pontos. É um campeonato muito grande, todos vão ter momentos bons e maus. Está a acontecer com o FC Porto», concluiu.



O Boavista-Benfica está agendado para as 21h00, desta segunda-feira.