Ferro foi um dos rostos da quebra do Benfica após a retoma da Liga na temporada passada. O jovem defesa ainda não foi utilizado por Jesus este ano e não irá jogar de início na receção ao Farense.



Ainda assim, o técnico das águias defendeu o jogador de 23 anos e frisou que este não irá sair do clube neste defeso.



«Conto com Ferro. Queria cinco centrais, só tenho quatro. É um jovem jogador que teve dois anos diferentes em termos de rendimento. Acho que cobraram muito. O problema não foi do Ferro, foi de toda a equipa. Está a tentar beber as nossas ideias. Ele tem as suas características, não é muito rápido e estamos a tentar melhorar um pouco. Queremos que seja mais confiante. Mas respondendo concretamente à sua questão, não é um jogador para sair», disse, em conferência de imprensa.