Florentino foi oficializado esta sexta-feira como reforço do Mónaco e agradeceu a Jesus por tê-lo deixado sair para ganhar minutos. Ora, o técnico das águias explicou o processo de saída do internacional sub-21, revelando, inclusive, um pedido que fez ao presidente Luís Filipe Vieira.



«O Florentino é um dos jovens do Seixal nos quais acredito. Tem todas as condições para ser um primeiro jogador, ou seja, para ser um dos mais efetivos da equipa. Tem talento e, segundo percebi ao longo destes quase dois meses, é um miúdo muito inteligente taticamente para a idade que tem. Acredito muito nele e ele precisa de jogar. Já esteve aqui um ano e pouco sem jogar. Não pode evoluir na equipa B. Na posição dele temos vários jogadores, como Julien, Samaris, Gabriel.. Com ele são quatro», começou por dizer.



«Ele já me tinha pedido para sair, queria jogar, mas eu não fui muito dessa opinião e disse-lhe que não. Nas outras vezes em que falámos, ele apresentou-me alguns argumentos, inclusive financeiros, e percebi que era bom para ele. Tenho a certeza que voltará muito mais jogador. um dos pedidos que fiz ao presidente do Benifca é que o Monaco não o possa contratar. Acredito que ele vai ser um mais-valia no Benfica. Como foi ele que pediu, achei que ele era capaz de ter razão e que vai chegar mais jogador do que quando saiu», acrescentou.

Ainda sobre o mercado de transferências, o treinador dos encarnados reiterou que pediu dois centrais e dois pontas de lança.

«Desde que cheguei, fui afirmativo nos jogadores que achava que eram importantes reforçar. Falei sempre em dois pontas de lanças. Não digo que têm de vir, mas um central é uma das possibilidades que sempre pedi e o outro avançado, se não aparecerem estes dois, melhores do que estão aqui, não vai entrar mais ninguém. Ponto final», referiu.