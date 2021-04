O Benfica tem como objetivo terminar no segundo lugar da Liga e conquistar a Taça de Portugal. Mesmo que consiga a entrada direta na Liga dos Campeões e conquiste um título, Jorge Jesus considera que não será uma boa época.



«Para mim se o Benfica ganhar a Taça e ficar em segundo lugar, continua a não ser uma boa época. Não estou habituado a isso. Nos meus últimos anos no Benfica ganhámos tudo. Não fico satisfeito por ganhar a Taça e por ficar em segundo lugar», referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense.



O treinador dos encarnados não deita a toalha ao chão relativamente à luta pelo título, mas recusa «vender banha da cobra».



«Não podemos fingir que somos sérios. Assumo as minhas responsabilidades. Faltam sete jogos, há 21 pontos e disputa. Ora, o Sporting tem 12 pontos de avanço para o Benfica e continua a ser matematicamente possível, mas na prática é difícil. É estar a vender banha da cobra e a contar histórias da carochinha. Não o faço. Não dependemos de nós para entrar diretamente na Liga dos Campeões, mas acreditamos que é possível. Ainda jogamos na Luz com o rival. O que resta do campeonato vai ser muito duro tanto para o FC Porto como para o Benfica e alguém vai perder pontos. A segunda volta está a ser mais disputado e está difícil para ganhar pontos», disse.