Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a goleada ao Sp. Braga por 6-1:

Hoje foi o Everton que eu conheço. Foi aquele Everton aquele que é capaz de tirar adversários da frente com facilidade e fazer golos. É isso que faz a diferença nos grandes jogadores. E acho que ele fez um excelente jogo.»

«Sabia que ia dar certo pela velocidade do Rafa e do Darwin, mas também pela rapidez de execução do Everton. Está naquele momento de confiança e não tem medo de partir no um para um nos duelos. Tirou o Paulo [Oliveira] duas vezes no um contra um [n.d.r.: na jogada do 5-1]. E acho que foi aqui que começámos a ganhar este jogo. E não só este jogo. Também o futuro. Tanto se falou dos jogadores que estavam com dois amarelos e conseguimos que eles não ficassem carregados para o jogo de Barcelona.»