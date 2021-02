O Benfica fechou a primeira volta com 34 pontos, 17 pontos perdidos e uma média de 2,0 pontos por partida.

Este é o pior registo de Jorge Jesus desde que o treinador de 66 anos assumiu o comando de um dos chamados grandes, no verão de 2009, e apenas tem paralelo com o que aconteceu em 2016/17, quando, na segunda época no Sporting, dobrou a Liga também com 34 pontos.

Em 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, e 2017/18, a última temporada no Sporting, Jesus fez sempre melhor do que agora.

Até nos campeonatos com 16 equipas (15 jornadas por volta, portanto), o técnico das águias conseguiu melhor, à exceção da segunda, quando virou a prova com 33 pontos. Ainda assim, alcançou uma média de pontos por jogo superior à atual e à 17.ª jornada totalizava 39 pontos.

Registos das equipas de Jorge Jesus (Benfica e Sporting) no final da primeira volta: