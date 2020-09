Jorge Jesus irritou-se com o som da música no estádio no início da flash-interview e ameaçou ir embora, mas, depois do volume do som ter diminuído, acabou por responder às perguntas do jornalista da Benfica TV.

«Está muito barulho não consigo ouvir. Ou vocês se organizam melhor isto ou não vale a pena fazer a flash», atirou o treinador logo a abrir.

O treinador começou depois a responder à primeira pergunta, mas voltou a interromper a curta entrevista. «Não estou muito concentrado. Estar aqui a falar consigo e levar com esta música», protestou.

Jorge Jesus ameaçou ir embora, mas o volume do som baixou e acabou por completar a flash-interview.