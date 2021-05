Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Sporting por 4-3. O treinador do Benfica foi questionado sobre as chamadas de Lucas Veríssimo e Everton à seleção brasileira e sobre o impacto dos dois jogadores na equipa, em particular sobre o crescimento do extremo nesta reta final da época:

«Ainda nem dei os parabéns ao Lucas, porque o Everton está habituado. Mas eu sabia, porque estive ano e meio no Brasil e conheço os jogadores do campeonato brasileiro e da segunda divisão muito bem. Sabia que estavam ali dois grandes jogadores e por isso é que pedi à direção do Benfica para os contratar.

Eles têm mais 15 jogos à vontade do que os outros, porque vinham dos campeonatos estaduais. Isso tem alguma influência agora no final do campeonato. O Everton acaba o campeonato perto daquilo… já lhe disse: 'Agora já es o Cebolinha.' Em qualquer momento a qualidade dele tinha de aparecer.

Parabéns ao Lucas porque foi convocado para a seleção e de certeza que não vai ser ir e voltar. Não tenho dúvidas de que ele vai afirmar-se na seleção. Ter dois jogadores do Benfica naquela que eu considero a melhor seleção do mundo é um sinal evidente do valor deles.»