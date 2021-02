Sem casos de covid-19 no plantel e após duas vitórias seguidas. É desta forma que o Benfica chega ao jogo com o Moreirense, a contar para a 19.ª jornada da Liga. E, segundo Jorge Jesus, em condições para mostrar que está em retoma após um período muito negativo que fez a equipa cair para o 4.º lugar da Liga a 11 pontos do líder Sporting.

«Sentimos que estamos a melhorar e que já somos uma equipa com outra capacidade física, muito mais competitiva e com mais intensidade nos treinos e nos jogos. Acredito que vamos ter um Benfica dentro da ideia que já deu mais ou menos contra o Estoril: uma equipa muito mais agressiva e com muito mais velocidade tanto nas tarefas ofensivas como defensivas», afirmou o treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o Moreirense.

Jesus admitiu que o facto de ter quase todos os jogadores disponíveis após os casos de covid-19 que, já reconheceu, «arrasaram» a equipa, permitirá gerir o plantel de outra forma, podendo começar a apostar na consolidação de um onze ou rodar com outra segurança.

«Neste momento posso manter uma equipa-tipo porque tenho a maior parte dos jogadores disponíveis para treinar. (...) Dá-me a possibilidade de ter uma certeza muito maior, com todos os jogadores a trabalhar com a mesma intensidade, de ter uma equipa mais tipo. Mas também é verdade que, jogando de três em três dias, terei forçosamente de mexer em dois ou três jogadores. Umas vezes porque sou eu que decido, mas outras porque sou obrigado a decidir em função das indicações físicas dos jogadores que têm um ou dois dias para recuperar. Mas agora é mais fácil ir à procura de uma equipa-tipo», disse.

O técnico das águias deixou ainda elogios ao Moreirense, oitavo classificado da Liga com 24 pontos. «Esta equipa teve resultados muito positivos nos últimos cinco jogos, onde só perdeu um jogo e tem demonstrado que está em crescimento. É habitual qualquer jogo em Moreira de Cónegos ser difícil e sentimos que vamos ter um jogo difícil», assumiu.

O bom momento do Moreirense tem dedo de Vasco Seabra, técnico que já esta época defrontou o Benfica quando estava no Boavista, tendo levado a melhor por 3-0 no Estádio do Bessa. Constituirá isso um acréscimo de preocupação? «Foi a nossa primeira derrota, com um adversário diferente. O treinador é o mesmo, mas tudo é diferente, tal como os jogadores. A equipa do Moreirense tem um sistema [três centrais] que nos últimos jogos lhe tem dado sinais e pontos para o treinador e a sua equipa acreditarem que estão no caminho certo», disse Jesus, garantindo que o Benfica não alterará a sua base mesmo defrontando uma equipa que, do ponto de vista teórico, lhe apresentará desafios diferentes do habitual.

«O Benfica joga em função do seu sistema. Claro que, posicionalmente, joga em função da forma como as outras equipas defendem, mas em nada vai alterar as nossas ideias. Pode mudar alguma coisa em termos de estratégia de jogo, mas mudar o jogador A ou B porque o adversário joga com uma linha de cinco... isso não vai mudar em nada o Benfica.»