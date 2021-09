Jorge Jesus considerou que o jogo deste sábado entre o Benfica e o Santa Clara deveria ter sido adiado devido aos contrangimentos provocados pelos compromissos das seleções, sobretudo na América do Sul, onde os encarnados têm dois jogadores a viajar horas depois de terem jogado e cerca de 24 horas da partida nos Açores.

«Não tenho dúvidas nenhumas de que deveria ter sido adiado», começou por dizer após ser questionado com o facto de dois jogos em Espanha terem sido adiados por razões similares.

«Não sei se solicitámos isso», acrescentou, dando a entender a seguir que esse pedido não foi avante.

«Mas foi uma conversa que tive com as pessoas ligadas à estrutura [do Benfica] exatamente no sentido de poder adiar este jogo face a todo o cenário dos jogadores nas seleções e de ter de estar em Kiev terça-feira para um jogo muito importante. Era um sinal de defesa do futebol e a Federação Portuguesa de Futebol, na minha opinião, também devia estar atenta a isso. Mas vamos ter de jogar nos Açores e preparámo-nos dentro do possível para aparecer nas melhores condições», concluiu.

Recorde-se que Lucas Veríssimo e Nicolás Otamendi na noite desta quinta-feira [madrugada de sexta-feira em Portugal] por Brasil e Argentina. O jogo com o Santa Clara realiza-se nesta sábado às 18h00 de Portugal continental, cerca de 40 horas depois desses jogos.