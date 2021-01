* por Rui Paiva

Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o empate com o Santa Clara (1-1) nos Açores:

«O Benfica fez uma primeira parte muito boa, com muita qualidade e fez um golo também muito bonito. O jogo, na primeira parte, estava fácil, em termos da nossa organização de jogo ofensivo. Defensivamente, a equipa esteve sempre bem e o Santa Clara não nos criou problemas. Na segunda parte, com a saída do Gilberto, começamos a ter alguns problemas defensivos, o nosso corredor direito começou, com alguma facilidade, a deixar a bola entrar.

Não fomos felizes no golo que sofremos. Uma carambola e sofremos o golo. Já estávamos a dar indicações que não estávamos a ser a equipa que fomos nos primeiros 45 minutos. Depois de sofrer o 1-1, voltamos à normalidade e começamos, novamente, à procura do golo da vantagem, sem criar, na segunda parte, grandes oportunidades de golo. Não fomos tão eficazes em termos de ganhar o espaço à equipa do Santa Clara. Os nossos corredores não foram tão fortes como foram na primeira parte. Tivemos 70 por cento de posse de bola, o que tem alguma influência, mas não diz tudo.

A equipa do Santa Clara é difícil aqui, tentou a defender o 1-1, fechou-se bem e não nos deixou criar, na segunda parte, grandes chances para mudar este resultado, onde nitidamente perdemos dois pontos aqui.

Foi por este motivo que não conseguimos ganhar. Na segunda parte não conseguimos criar oportunidades de golo, ou quase nenhumas oportunidades de golo.»